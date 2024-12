Bergamonews.it - Tragedia sfiorata a Bergamo: auto si schianta contro la vetrina di un negozio

. Una, uno schianto che poteva avere conseguenze ben peggiori. Nel pomeriggio di sabato 21 dicembre un’è finitaladi unin via Palma il Vecchio a.Il 118 è stato allertato intorno alle 16,20: una Fiat Sedici è uscita di strada e si ètala vetrata della rivendita di tende e biancheria da casa “Nocenti Pierino”. Secondo una prima ricostruzione pare che l’incidente sia stato causato da un malore del guidatore.I sanitari hanno soccorso le due persone che si trovavano all’interno dell’– una donna di 61 anni e un uomo di 56 – e le hanno trasportate in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di. All’interno delfortunatamente non si registrano feriti.Sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze inviate da Areu e i carabinieri diper i rilievi.