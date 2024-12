Lapresse.it - Russia, Putin incontra il premier slovacco Fico

Leggi su Lapresse.it

Il presidente russo Vladimirha avuto un colloquio al Cremlino con il primo ministro, Robert, in una rara visita a Mosca di un leader dell’Ue dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dellaè arrivato inper una “visita di lavoro” ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all’agenzia russa Ria Novosti. Peskov non ha precisato immediatamente l’oggetto dei colloqui. Le visite e le telefonate dei leader europei asono state rare da quando Mosca ha inviato le truppe in Ucraina, anche se ilungherese Viktor Orban ha visitato laa luglio attirando la condanna di Kiev e le critiche da parte di molti leader europei. Peskov ha spiegato che i due discuteranno del tema del transito del gas russo. “Questo – ha detto Peskov – è facilmente ipotizzabile, ma per sapere esattamente bisognerà aspettare la fine dell’incontro”.