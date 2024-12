Ilgiorno.it - Polfer a Seregno. La sede c’è ma gli agenti non arrivano

Un desiderio per Natale: ricevere un sì alla richiesta di poter avere sul territorio un presidio della polizia ferroviaria. Il sindaco Alberto Rossi a oggi, malgrado i positivi riscontri iniziali, non ha più ricevuto neanche segnali favorevoli. A fare decollare l’idea di un presidioin stazione erano state due valutazioni. La prima, relativa alla sicurezza in città. "La stazione è una delle nostre porte di accesso – ha sempre evidenziato Rossi – da lì ogni giorno transitano 14mila pendolari". La stazione, oltretutto, a lungo è stata una zona da presidiare, soprattutto negli orari serali. Il Comune è corso ai ripari in più occasioni con il pattugliamento della polizia locale. A testimoniare l’importanza attribuita all’area della stazione ci pensano anche i lavori pubblici: un intervento da 8,7 milioni di euro, di cui 7,5 milioni a carico di Rfi (Reti ferroviarie italiane) per migliorare l’accessibilità.