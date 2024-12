Feedpress.me - ‘Open Arms’, la soddisfazione dell'avvocata Bongiorno: “Si chiude un cerchio“. Meloni: “Salvini al Viminale? Contenti del lavoro di Piantedosi“

Leggi su Feedpress.me

«Siun». Lo dice l'e senatrice Giulia, in un’intervista al Corrierea Sera, parlando’assoluzione di Matteonel processo Open Arms. Quale? «Quello aperto con le chat di Palamara in cui un collega gli scriveva 'Non vedo dovesbagli' e lui rispondeva 'hai ragione ma ora bisogna attaccarlo' - risponde - Frase che mi fa tremare»..