Oltre 4mila iscritti alla Babbo Running per le strade di Bergamo

. Domenica 22 dicembre ledisi sono riempite di spirito natalizio e divertimento grazie14ª edizione della, l’evento non competitivo che unisce sport, allegria e solidarietà. La camminata, aperta a tutti, ha coinvolto quest’anno 4 mila partecipanti vestiti daNatale, per una giornata all’insegna della gioia del Natale, del divertimento e della solidarietà.Sport e festa si sono uniti in un’atmosfera unica: dopo un momento di riscaldamento e animazione, alle 10,30 i partecipanti hanno iniziato a percorrere il tragitto di 5 chilometri tra il centro e Città Alta, passando per le Mura Venete, patrimonio dell’Unesco, protagoniste dell’inconfondibile skyline di.Al termine della corsa, la festa è continuata con balli, musica e intrattenimento per grandi e piccini.