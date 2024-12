Nerdpool.it - Mr. Terrific: chi è il personaggio introdotto nel trailer di Superman? Origini e poter del personaggio DC

Un altro dei personaggi introdotti neldi(diretto da James Gunn) è Mr., che nel film è interpretato da Edi Gathegi. Ma chi è Mr.? Quali sono i suoii? Conosciamolo insieme.di Mr.Mr., il cui vero nome è Michael Holt, è uno dei personaggi più affascinanti e complessi dell’universo DC Comics. Apparso per la prima volta in The Spectre #54 del 1997, è la seconda incarnazione deldopo Terry Sloane, il Mr.dell’Ètà d’Oro dei fumetti. Michael Holt è un uomo dotato di un’intelligenza straordinaria, con ben 14 dottorati in diverse discipline, tra cui ingegneria, fisica e matematica applicata.Dopo una tragedia personale che ha visto la perdita della moglie e del figlio non ancora nato, Michael ha trovato uno scopo nella sua vita ispirandosi alla figura dell’originale Mr.