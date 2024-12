Iran protesta per arresto 2 iraniani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.33 Formaledi Teheran per l'di 2 cittadiniiani in Usa e nell'aeroporto milanese di Malpensa, il 16 dicembre su ordine americano. Mahdi Mohammad Sadeghi e Mohammad Abedini Najafabadi sono accusati di aver passato ai Guardiani della Rivoluzioneiani, considerati terroristi dagli Usa,tecnologia americana per fabbricare droni che avrebbero ucciso 3 soldati americani in Giordania nel gennaio scorso. Ma l'nega di essere coinvolto e considera gli arresti "contrari a tutte le leggi internazionali".