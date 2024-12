.com - Il Natale di Athletica Vaticana: “Corri per i bambini, corri per la speranza” – Video

(Adnkronos) – Tante anime, messe insieme dall’amore verso il prossimo e dalla passione per la corsa. Dal cardinale Jean-Paul Vesco all’ambasciatore di Australia presso la Santa Sede Chiara Porro, dalla vincitrice della Maratona di New York Franca Fiacconi allo schermidore paralimpico rifugiato Amelio Castro Grueso. Una sola voce, quella che chiede aiuto per ivittime di tutte le guerre. Un grido dianche a, soprattutto a, lanciato da& friends. Un gruppo di atleti, allenatori, attori, registi, scrittori, docenti universitari, religiosi, giornalisti e nuclei familiari che si sono riuniti in unper dire che “nessun bambino venga più ucciso, ferito, affamato, terrorizzato, mutilato, privato della famiglia, di una casa, di una scuola, della possibilità di giocare, crescere, sognare”.