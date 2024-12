Ilfattoquotidiano.it - Il concerto di Capodanno a Roma ‘non più al Circo Massimo ma in piazza del Popolo’. E al posto di Tony Effe si va verso la Pfm

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo cheè ormai diventato “un caso” e, insieme, ha mostrato di essere un abile uomo di marketing che ha trasformato la cacciata dalla festa didel Comune diin un live tutto suo al Pala Eur (quasi sold out), ecco che arrivano alcune indiscrezione sulla ‘corsa ai ripari’ del Campidoglio.Chi ci sarà aldel rapper? Non solo di lui anzi, perché anche gli altri due headliner, Mahmood e Mara Sattei, in piena solidarietà hanno annullato la loro presenza e dunque si è pensato, per un momento, che ilalpotesse essere affidato al silenzio.Ecco che invece spunta l’ipotesi Pfm, Orchestraccia ed Earth Wind and Fire. Lo scrivono il Corriere e La Repubblica. Altro cambiamento: nientemadel Popolo. Ora, se c’è una cosa evidente è la differenza di target: probabilmente chi aveva pensato di andare a vedere la ‘formazione’, Mahmood, Sattei non sarà indel Popolo.