Haaland sostiene Guardiola per trascinare il Manchester City fuori dalla crisi attuale

Erlingammette che le sue recenti prestazioni e quelle delnon sono state abbastanza buone, ma ha sostenuto l'allenatore Pepaffinché "trovi le soluzioni".Ilha vinto solo una volta nelle ultime 12 partite dopo aver perso 2-1 in casa dell'Aston Villa all'ora di pranzo, grazie ai gol di Jhon Duran e Morgan Rogers che hanno messo i padroni di casa in controllo prima della consolazione finale di Phil Foden.è stato ancora una volta una figura periferica mentre ilha lottato per imporsi di fronte al feroce pressing del Villa e l'attaccante norvegese ammette che è necessario un miglioramento, sia individualmente che collettivamente.