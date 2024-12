Ilrestodelcarlino.it - Giro di vite sulle strade: "Alcol, bene la stretta. Ma serve l’educazione"

l’inasprimento delle sanzioni, ma per porre un freno alla strageoccorre che sia soltanto "un tassello di un mosaico più ampio". Un puzzle che comprende anchealla sicurezza stradale e il potenziamento di organici e dotazioni delle forze dell’ordine che vigilano sul traffico. È sostanzialmente unanime la lettura che i sindacalisti degli agenti di polizia locale e stradale danno del nuovo Codice della strada. In vigore dal 14 dicembre, la normativa introduce diverse strette, tra cui quella sulla guida sotto l’effetto dio stupefacenti (pene più severe e multe più salate). Se il tassoemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la multa va da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per un tasso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si applicano sia una sanzione detentiva che pecuniaria, e la sospensione della patente varia da 6 mesi a un anno.