Eroici combattenti da salotto Mario Giordano contro Friedman e Parenzo | cosa mostra | Guarda

La guerra prosegue in Ucraina, con Kiev che accusa il duro colpo. Stando all'analisi di Domenico Quirico diffusa su X da"l'impossibilità di vincere in Ucraina riporta l'Occidente alla realtà dei fatti". "La Nato - si legge ancora - non può sopperire alla mancanza di uomini di Kiev. Dobbiamo scusarci con gli ucraini caduti". Una considerazione che porta il conduttore di Rete 4 a pensare che questi "tre anni di guerra" siano stati "inutili". Il motivo? "Per arrivare dove tutti sapevamo che bisognava arrivare". Da qui la frecciata: "Quante vite umane è costata l'ideologia sponsorizzata da armi e soldi dei vari Corriere, Repubblica,e altrida?". Non è nuova, ad esempio, la posizione del giornalista di La7, David. Per il volto de L'Aria Che Tira, l'Occidente dovrebbe rispondere alla Russia "ma non può.