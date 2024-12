Bergamonews.it - De Ketelaere accende il Natale dell’Atalanta: 3-2 all’Empoli, terza settimana da capolista

Bergamo. Utilizzando una metafora adeguata al periodo, verrebbe da dire che per festeggiare adeguatamente ilall’Atalanta stava mancando solo la stella da mettere sulla punta dell’albero. “Stava”, appunto, perché poi a piazzarla è arrivato De, che alle cose stellari ci è abituato. Con un gol dei suoi, a coronamento di una prestazione totale, il belga sigilla il 3-2 con cui l’Atalanta batte l’Empoli e si guadagna un’altra, la, in testa alla classifica di Serie A.È una serata speciale e si vede già dal prepartita, tra celebrazioni e doverosi tributi: la consegna del premio a Gasperini come allenatore del mese di novembre in Serie A, la maglia speciale di Toloi per le 300 presenze raggiunte contro il Cesena e Lookman che mostra il pallone d’oro africano al Gewiss Stadium, l’annuncio di un film sul 2024che uscirà il prossimo anno, ma a soprattutto il ricordo di Dino Carissimi, storico custode dello stadio, mancato a 87 anni, “depositario di una fede immensa per la nostra maglia”, come recita lo striscione esposto dalla Curva Nord.