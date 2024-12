Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Jimenez, il piano per il futuro. E il Real Madrid…

Il, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', riflette suldi Alexe su quello di Theo Hernandez. Lo spagnolo è in Italia dall'estate del 2023, arrivato dalla giovanili delMadrid e individuato da Moncada. La scorsa estate è stato riscattato per 5 milioni di euro dopo un'ottima annata con la Primavera di Ignazio Abate, firmando colfino al 30 giugno 2028. Nell’operazione è prevista l’opzione di “recompra” a favore delMadrid, dietro il pagamento di 9 milioni (se esercitata nel 2025) o 12 (se esercitata nel 2026). Ildi, quindi, resta in mano delMadrid. A Casa, però, forti degli ottimi rapporti con il club madrileno, confidano di poter quantomeno rinegoziare i termini dell’accordo nelle prossime sessioni di. Un po' come fatto con Brahim Diaz, rimasto alper tre anni.