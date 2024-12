Oasport.it - Calcio a 5: la Feldi Eboli rallenta, Genzano accorcia in classifica

Dopo la pausa riservata alle nazionali, la Serie A 2024-2025 dia 5 è tornata di scena con la 10a giornata della stagione regolare.Un turno di incontri che ha visto la Fortitudo Pomezia fermare 2-2 la, mentre ilè riuscito a spuntarla 2-1 con Cosenzando in testa allail divario con i campani.Affermazione in trasferta pesante per la Meta Catania che vince 2-3 in casa del Petrarca, così come fatto per 3-4 dalla Came Treviso nella tana della Sandro Abate.Infine, in colonna, ci finiscono: il 5-5 pirotecnico fra Benevento e Manfredonia, il largo 6-2 dello Sporting Sala Consilina sull’Italservice Pesaro, la vittoria della L84 per 2-1 sull’Active Network e il risultato del posticipo.Prossimo turno, l’11esimo, in programma fra il 27 e il 28 dicembre.