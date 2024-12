Ilrestodelcarlino.it - Aggressione nell’ambulatorio: sbattuta contro una porta, dottoressa si barrica in segreteria

Civitanova (Macerata), 22 dicembre 2024 – Prima l’verbale, poi quella fisica. Una giovane, medico di base, è stata aggredita giovedì scorso nel suo ambulatorio. Un episodio che arriva pochi giorni dopo le botte ai due infermieri nel pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Laè stata costretta a chiudersi in una stanza per sfuggire alla furia dell’aggressore. garbagnate milanese: ambulatorio medico - per redazione metropoli - foto spf "Purtroppo sembra che questa inaccettabile lista di atti di inciviltà si allunghi ogni giorno. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alle vittime di questi incresciosi episodi”, commenta Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata, al quale la donna si è rivolta. "Un paziente, accompagnato da un familiare – racconta Mari – ha raggiunto l’ambulatorio all’orario previsto, sulla base della prenotazione effettuata.