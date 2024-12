Zonawrestling.net - WWE: Braun Strowman rompe il silenzio dopo la sorprendente sconfitta a SmackDown

ha rotto illasubita contro Carmelo Hayes durante l’episodio della scorsa notte diha perso per count-out ed è stato subitoattaccato nel backstage dall’ex campione NXT. Looks like @CarmeloWWE got the last laugh #pic.twitter.com/5D23ZztB15— WWE (@WWE) December 21, 2024si è ufficialmente unito al roster dinello show della scorsa settimana, dove è stato rivelato come avversario a sorpresa di Hayes, sconfiggendolo in pochi secondi. Questa settimana, Hayes ha sfidato “The One Big SOB” a un rematch, ottenendo una vittoria inaspettata.Su X,ha rotto illa, accusando Hayes di comportarsi come un “coniglio spaventato“: “Scappano tutti come piccoli conigli spaventati.