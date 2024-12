Pianetamilan.it - Verona-Milan, Terracciano: “Sento mio il ruolo da centrocampista”

Filippo, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Come ha vissuto queste ore e sul nuovo: "Le emozioni sono tutte di felicità e gioia. Tornare qui significa questo, a maggior ragione giocando come. Molta gente non lo sa, ma lomio, si addice alle mie caratteristiche". Se ha parlato con Fonseca: "Non ci ho ancora parlato,la sua fiducia. Anche lui sa che non ha bisogno di parlarmi o chiarire qualcosa. Abbiamo fiducia reciproca e ci troviamo bene". Sul peso della vittoria: "Ci aspettavamo una guerra più che una partita oggi. Conosciamo questa squadra e questo stadio. Già prima ci eravamo detto che l'attitudine sarebbe stata la cosa più importante.