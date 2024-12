Ilrestodelcarlino.it - Varone si divora il gol del raddoppio. Tremolada penalizzato dal campo

Raffaelli 5,5. Un paio di indecisioni nella presa alta e l’errato posizionamento in occasione della girata di testa di Antenucci. Ripresa da spettatore. Alagna 5,5. Fa fatica a contenere Zammarini e Mignanelli quando si sovrappone. Perde un banale pallone in occasione del gol del pareggio. Menna 5. Perde la marcatura di Antenucci sul gol del pareggio quando neanche prova a saltare. Sostituito all’intervallo. (Dal 1’st Piermarini 6. Preciso e puntuale negli interventi). Gagliolo 5,5. Anche lui ha le sue colpe sul gol di Antenucci, quando non stringe la marcatura e si fa beffare. Sbaglia facili disimpegni. Cozzoli 5,5. Come il suo collega posizionato nella fascia opposta, fa una gran fatica a contenere le avanzate degli avversari e si avventura in controlli del pallone poco precisi ed evitabili con il terreno scivoloso.