Tragico tamponamento, autostrada bloccata: cosa succede

Ancora una volta, le autostrade liguri diventano teatro di incidenti, trasformando il periodo delle vacanze in un incubo per gli automobilisti. Questa mattina, intorno alle ore 13, sulla A26, in direzione nord, si è verificato un maxiche ha coinvolto otto veicoli. L’incidente è avvenuto in uno scambio di carreggiata, poco prima del casello di Rossiglione, appena fuori dalla galleria Montà. Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, mentre le code chilometriche hanno paralizzato il traffico in entrambi i sensi di marcia.Cantieri e incidenti: un problema che si ripeteIl tratto interessato dall’incidente è solo l’ultimo esempio della pericolosità degli scambi di carreggiata dovuti ai cantieri, ancora numerosi sulle autostrade liguri. Nonostante le promesse di Autostrade per l’Italia di rimuovere i cantieri per le festività, molti tratti sono rimasti attivi, causando situazioni critiche come quella di oggi.