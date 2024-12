Tariffe gas in aumento | a dicembre +25% per le offerte a prezzo fisso sul mercato libero

Quotidiano.net - Tariffe gas in aumento: a dicembre +2,5% per le offerte a prezzo fisso sul mercato libero

Con l'inverno si registrano assestamenti al rialzo per ledel gas sul, con le miglioriche a, rispetto al mese precedente, registrano un incremento medio della spesa in bolletta del +2,5%. Lo afferma Assium l'associazione degli utility manager, che ha monitorato l'andamento dellecommerciali sull'apposito Portale messo a disposizione da Arera e Acquirente Unico. "Scegliendo la migliore offerta disponibile oggi sul, la bolletta annua del gas nelle principali città italiane si attesta a una media di 1.737 euro annui a famiglia per i contratti a(e un consumo di 1.400 metri cubi annui). Rispetto alle miglioripresenti a novembre sullo stesso Portale, lerisultano indi circa il 2,5%. In 4 città (Roma, Napoli, Catanzaro e Palermo) la spesa per il gas di una famiglia media supera i 1.