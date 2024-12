Thesocialpost.it - Sinner, i tifosi scrivono direttamente all’Atp: “Kyrgios incita all’odio, dovete intervenire”

Negli ultimi tempi, Jannikè diventato il bersaglio preferito di numerosi attacchi da parte di alcuni personaggi del mondo del tennis, in particolare Nick. L’australiano ha avviato una sua personale campagna contro il numero uno del mondo, a seguito della positività al Clostebol, che ha portato a una prima assoluzione e a un ricorso da parte della Wada; il Tas si pronuncerà in modo definitivo non prima di febbraio.Leggi anche: Germania, attentato al mercatino di Natale: 5 morti e almeno 60 feriti. “Autore è saudita”Oggi idel giovane talento italiano hanno deciso diufficialmente, inviando una letteraper manifestare il loro dissenso nei confronti delle ripetute aggressioni verbali di: “Con questo appello, i sostenitori del tennis chiedonoTour di prendere una posizione chiara e concreta di fronte ai continui attacchi, diffamazioni ementiespressi da Nicknei confronti di alcuni suoi colleghi”, si legge nella missiva dei fan di, che è rapidamente diventata virale su X.