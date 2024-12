Agi.it - Sciolta la riserva, Simonelli nuovo presidente della Lega di Serie A

AGI - Ezioha sciolto lae ha accettato la nomina adiA. Il commercialista maceratese sessantaseienne era stato eletto ieri dall'assemblea dei 20 clubmassimacalcistica con 14 voti. Succede a Lorenzo Casini.ha quindi comunicato le dimissioni da Sindaco effettivo di Arnoldo Mondadori Editore, sostituito da Emilio Gatto in qualità di Sindaco supplente.si è laureato in economia e commercio all'Università di Perugia nel 1982 ed è giornalista pubblicista. Dottore commercialista e revisore contabile, amico di Adriano Galliani nonché ex commercialista di Silvio Berlusconi,aveva già tentato la scalata nel calcio: nel 2013 fu sconfitto da Maurizio Beretta nella corsa allaB, nel 2021 ci fu un'altra candidatura senza successo, con Balata che venne elettoal suo posto.