Ilfattoquotidiano.it - Riapre il Corridoio Vasariano: Uffizi e Palazzo Pitti di nuovo uniti. Le novità, quanto costa il biglietto e cosa non ci sarà (i celebri Autoritratti)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Oggi, 21 dicembre, ilche unisce gli, a Firenze,al pubblico. Era chiuso dal dicembre 2016, cioè da quando un esposto ai vigili del fuoco relativo alle condizioni di sicurezza al suo interno, aveva costretto l’allora direttore degli, Eike Schmidt, a prendere la drastica decisione. Quindi la seconda notizia: per ora il Corridore resterà “nudo“, cioè senza dipinti e sculture che dal 1973 l’avevano caratterizzato facendone uno dei luoghi più esclusivi dei percorsi d’arte della città.Durante il primo anno di lavoro deldirettore degli, Simone Verde, ha premuto molto sulle ditte impegnate nei lavori di rifunzionalizzazione degli impianti all’interno del percorso areo commissionato da Cosimo I de’ Medici a Giorgio Vasari, in occasione delle nozze del figlio Francesco con Giovanna d’Austria nel 1565, e realizzato in pochi mesi.