Ilrestodelcarlino.it - Regione adriatico-ionica, nasce l’osservatorio Do-Air

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Forum delle Camere di Commercio dell’e dello Ionio (Forum AIC) lanciaDO-AIR (Data Observatory of the Adriatic and Ionian Region) in collaborazione laMarche e l’Università Politecnica delle Marche. Un Osservatorio permanente per promuovere la cooperazione economica e lo sviluppo tra i Paesi della Macroacquisirà i dati demografici dell’area, i flussi import/export, gli investimenti e realizzerà un censimento delle imprese presenti nella macro, curando in particolare anche la raccolta e l’analisi dei dati dei traffici marittimi ed aeroportuali, il tutto in cooperazione con la Camera di Commercio delle Marche. Alla presentazione delhanno partecipato il presidente dellaMarche Francesco Acquaroli, Gino Sabatini, presidente del Forum delle Camere di commercio dell’e dello Ionio, Gian Luca Gregori, Rettore della Politecnica, Fabio Pigliapoco, capo del Segretariato permanente dell’iniziativae Carlo Ciccioli, membro del Parlamento Europeo.