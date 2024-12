Liberoquotidiano.it - "Perché non posso sopportare un cantante": Paola Iezzi si confessa dalla Toffanin

"Sono 18 anni che ci supportiamo e ci sopportiamo. E' un fotografo, non potrei maiun, però comunque anche il suo ambito è l'arte e non potrei mai stare con una persona non creativa":ha parlato della storia d'amore col suo compagno Paolo nel salotto di Silviaa Verissimo, su Canale 5. La, del duoe Chiara, ha rivelato anche il segreto per stare insieme così tanti anni: "Impegnarsi e pensare sempre un po' all'altro. Io in generale tengo molto alle relazioni, sono il segreto della vita non mi abbia deluso e non sia una persona disillusa. Mi sono fidatagente. Credo tanto nelle relazioni". Laha spiegato che nel suo ambiente non è sempre facile coltivare relazioni genuine: "Ho tante amiche e tanti amici, odio persone che ti stanno dietro e ti adulanosei famoso, invece io preferisco le persone che mi dicono la verità anche se a volte può dare fastidio.