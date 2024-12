Iltempo.it - Nespresso, progetto 'Da chicco a chicco': per l' Emilia-Romagna 110.000 piatti riso donati

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Undi caffè che può trasformarsi in undiper chi ne ha bisogno, da quest'anno con il supporto anche di Banco Alimentare dell'. Da sempre particolarmente virtuosa nel riciclo delle capsule, grazie anche al supporto dei clienti e delle società di gestione della raccolta locale, l'si aggiunge quest'anno alle regioni beneficiarie delprodotto grazie a “Da,” attraverso la sede regionale del Banco Alimentare che offrirà supporto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.Grazie al caffè recuperato dalle capsule esauste, una volta separato dall'alluminio, e utilizzato per creare compost per la coltivazione di, nascono infatti i 100 quintali (circa 110.000quest'anno al Banco Alimentare dell'per la prima volta.