Masters Of The Universe, Jared Leto sarà Skeletor nel live action sui giocattoli Mattel

interpreterà Sker nel filmdiof the, in uscita il 5 giugno 2026. L’attesa per il film tratto dalla linea dicresce. Il frontman dei 30 Seconds To Mars, già noto per i suoi ruoli eccentrici, interpreterà l’iconico villain di Eternia, opposto al He-Man di Nicholas Galitzine. Il filmdiretto da Travis Knight, famoso per Bumblebee, e prodotto da Amazon MGM eFilms. La data di uscita è fissata per il 5 giugno 2026.Come riferisce The Hollywood Reporter, Nel cast spiccano anche Alison Brie nel ruolo di Evil-Lyn, la fidata luogotenente di Sker, Sam C. Wilson come Trap Jaw, Hafthor Bjornsson (celebre per il suo ruolo in Game of Thrones) come Goat Man, e Kojo Attah come Tri-Klops. Sul fronte degli eroi, oltre a Galitzine, vedremo Camila Mendes nei panni di Teela e Idris Elba in quelli di Man-at-Arms, padre di Teela.