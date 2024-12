Sport.quotidiano.net - Mantova, primo tempo d’assalto: il Frosinone in ginocchio

, 21 dicembre 2024 – Un belbatte 3-1 il, torna alla vittoria dopo oltre un mese di attesa e si regala una significativa iniezione di fiducia in vista della trasferta che giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, porterà la matricola biancorossa a La Spezia per chiudere il girone d’andata. Il tris inflitto ai ciociari è legato soprattutto ad unmanovriero e concreto della squadra di Possanzini, capace non solo di mantenere a lungo l’iniziativa, ma pronta pure a trasformare in rete le occasioni create. I tre punti colti nell’ultima gara di questo indimenticabile 2024 al “Martelli” hanno un valore particolare per la matricola virgiliana che, in un sol colpo, si allontana ulteriormente dalla zona calda della classifica e comincia ad avvicinarsi al possibile sogno dei playoff.