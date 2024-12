Quotidiano.net - La rinascita di Caivano, inaugurato un polo universitario. Bernini: "Ora più opportunità per tutti"

Leggi su Quotidiano.net

Il ministro dell’Università, Anna Maria, ha(Napoli) il nuovo. Ieri la cerimonia di apertura dell’anno accademico dei due nuovi corsi di laurea che saranno ospitati nella struttura: Scienze Motorie dell’Università Parthenope e Scienze Infermieristiche dell’Università ‘Luigi Vanvitelli’. "Ho sempre detto che il governo è aper rimanerci e oggi lo dimostriamo con i fatti – ha sottolineato la–. L’impegno è mantenuto. Questa giornata è un simbolo di. Lo studio, la formazione, la cultura e l’arte sono le chiavi di riscatto per il futuro". La struttura ospiterà laboratori di restauro artistico e progetti culturali e artistici per la messa in sicurezza di opere d’arte da sviluppare sul territorio dia cura dell’ateneo ‘Suor Orsola Benincasa’ e dellAccademia di Belle Arti di Napoli.