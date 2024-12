Lettera43.it - Il Senato Usa ha approvato il piano che evita lo shutdown

Leggi su Lettera43.it

Ildegli Stati Uniti hain extremis il nuovoper il finanziamento delle attività del governo federale fino al prossimo 14 marzo,ndo così il cosiddetto, ovvero la sospensione di tutte le attività non essenziali dell’esecutivo. Il, che era statodalla Camera a larghissima maggioranza (366 voti favorevoli e 34 contrari), è passato con 85 sì e 11 no: dovrà ora essere firmato dal presidente Joe Biden.Il Congresso degli Stati Uniti (Getty Images).ta per un soffio la chiusura delle attività federali prima di NataleDopo settimane di trattative, con momenti di tensione, ildegli Stati Uniti hato per un soffio la chiusura delle attività federali prima di Natale. Il disegno di legge è statocome detto poco dopo la scadenza limite di mezzanotte, ma l’ufficio della Casa Bianca incaricato di dichiarare la chiusura non lo ha fatto, contando sull’imminente voto deiri, che hanno abbandonato la normale procedura per accelerare il voto sul pacchetto, salvando il Natale per oltre 800 mila lavoratori che rischiavano di essere mandati a casa senza stipendio.