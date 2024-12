Isaechia.it - Grande Fratello, ex protagonista della scorsa edizione demolisce Beatrice Luzzi e Perla Vatiero: “Chi ha fatto successo?”

Un’exdelha lanciato alcune frecciatine social alle ex coinquiline.Di recente Anita Olivieri, che nel corsosua permanenza nella Casa più spiata d’Italia aveva sempre palesato la sua antipatia nei confronti dell’attrice romana, durante una diretta social ha commentato l’attuale partecipazioneal. Nell’in corso, infatti, l’attrice – che lo scorso marzo si è classificata seconda alle spalle di– riveste il ruolo di opinionista del reality. Anita ha però confidato ai suoi follower di non percepire tale traguardo come un. Del resto, per lei nessuno dei suoi ex coinquilini è riuscito a crearsi una carriera nel mondo dello spettacolo una volta terminato il reality condotto da Alfonso Signorini.