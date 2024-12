Notizie.com - Google Maps fa viaggiare nel tempo e riporta in vita i morti: “Mio padre è ancora vivo”

Leggi su Notizie.com

L’ultimo trend emerso su TikTok legato alascia letteralmente a bocca aperta: è comenel.Nell’era digitale,si distingue non solo come strumento di navigazione (probabilmente il più utilizzato in assoluto, con buona pace dei navigatori old school alla Tom Tom) ma anche come portale di memorie e nostalgia. La sua funzione meno nota, che permette dinelattraverso Street View, ha guadagnato popolarità grazie a TikTok, diventando una sorta di macchina deldigitale.in: ecco come – notizie.comUtenti di tutto il mondo hanno condiviso storie commoventi, come quella di chi ha ritrovato l’immagine di un caro scomparso, o di chi ha rivisto luoghi dell’infanzia. Queste narrazioni evidenziano comeabbia assunto un ruolo emotivo nelladelle persone, trasformandosi in un archivio vivente delle nostre esistenze.