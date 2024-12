Anteprima24.it - Fitto alloggi del Comune di Napoli, si ribella la Municipalità 9: “Scandalo requisiti”

Tempo di lettura: 3 minuti“Uno”. Senza mezzi termini, il consiglio della9 boccia il regolamento per le locazioni comunali ad uso abitativo. Con 9 sì e 10 astensioni, il parlamentino di Soccavo Pianura ha approvato il parere contrario della quarta commissione. Nel mirino, i rischi connessi all’overtourism e al caro affitti a. Il regolamento è stato varato il 14 novembre, con delibera della giunta Manfredi. Ora dovrà passare al vaglio del consiglio comunale, per il via libera definitivo. Intanto, lestanno esprimendo i previsti pareri.Sulla scelta dell’amministrazione comunale, si sono già registrate proteste in precedenza. I primi a denunciare una riforma a misura “dei ricchi” sono stati la rete Set, la Campagna Resta Abitante e Potere al Popolo.