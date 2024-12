Oasport.it - Federica Brignone si sfoga: “Sono arrabbiata, non sto riuscendo a fare quello che vorrei”

non è soddisfatta al termine del superG di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Corviglia” la valdostana non è stata in grado di completare una discesa senza errori. Nonostante diversi tratti condotti nel migliore dei modi, la nostra portacolori ha commesso qualche sbavatura di troppo con il cronometro che non l’ha premiata e l’ha allontanata dal podio.La gara è andata all’austriaca Cornelia Huetter che ha concluso con 18 centesimi di margine sulla vincitrice dell’ultima Sfera di Cristallo, Lara Gut-Behrami e 33 su Sofia Goggia che ha collezionato un altro podio dopo il suo ritorno alle gare. Quarta posizione per Elena Curtoni a 42 centesimi, quinta proprioa 43, quindi sesta Laura Pirovano a 70.