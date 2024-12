Terzotemponapoli.com - Di Lorenzo su Napoli-Genoa: “Tre Punti Fondamentali”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un primo tempo da incorniciare, ma un secondo da migliorareDopo la vittoria per 2-1 contro il, Giovanni Di, difensore del, ha commentato la partita in conferenza stampa. Il calciatore ha analizzato i momenti chiave dell’incontro e l’andamento della squadra. Il capitano azzurro ha evidenziato le buone impressioni lasciate dalla prestazione del primo tempo, pur sottolineando alcuni difetti nella gestione del gioco nella seconda frazione. “Abbiamo fatto un bel primo tempo, potevamo fare più gol”, ha dichiarato Di. Il capitano ha fatto riferimento a un avvio di partita in cui ilè riuscito a imporre il proprio gioco. Tuttavia, nella ripresa, la squadra ha avuto delle difficoltà. “Nella ripresa abbiamo rimesso in campo il, che ci ha messo in difficoltà”, ha spiegato il difensore.