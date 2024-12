Iltempo.it - Clerici e i suoi "kids" chiudono col botto, Quarto Grado sul podio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, venerdì 20 dicembre 2024, hanno visto, in prima serata su Rai1, la finale della terza edizione di The Voicecondotto da Antonella, affiancata dai giurati Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, e con la vittoria di Melissa Memeti del team di Loredana Bertè, conquistare una media di 3.716.000 spettatori pari al 25.0% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 l'ultimo appuntamento con la seconda stagione della serie Il Patriarca, interpretata da Claudio Amendola e Antonia Liskova, sigla una media di 2.238.000 individui all'ascolto pari al 14.1%, in lieve crescita rispetto alla settimana scorsa. Su Rai2, Rai Parlamento - Speciale Camera ha totalizzato una media di 287.000 spettatori pari all'1.6%. Su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ha siglato una media di 572.