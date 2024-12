Tvpertutti.it - Chi vince Ballando 2024 stasera? Milly Carlucci fa il nome

La finale dicon le Stellepromette di regalare emozioni e un grande spettacolo. Con un'edizione dominata da un'impronta fortemente femminile, i pronostici dei bookmaker puntano sulla vittoria di Bianca Guaccero, favorita numero uno per il trionfo di questa stagione. L'ex volto del pomeriggio di Rai2 è la candidata principale per alzare la coppa di questa edizione. Dopo una straordinaria performance in semifinale, la coppia formata da Bianca e Giovanni Pernice parte con un netto vantaggio, con quote che oscillano tra l'1,70 di Goldbet e l'1,85 di Planetwin365.A seguire troviamo le due Federica in gara. Federica Nargi, affiancata da Luca Favilla, è quotata a 2,75, mentre Federica Pellegrini, accompagnata da Pasquale La Rocca, è data a 4. La Pellegrini spera di replicare i successi del suo maestro, campione in carica da due anni consecutivi e meriterebbe la vittoria dopo il percorso difficile reso dall'ex maestro Angelo Madonia.