Justcalcio.com - CdS – si sfidano Tottenham e West Ham

2024-12-21 10:02:10 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere:Il suo nome è sul taccuino di tanti club, l’interesse lievita con il passare delle partite anche se l’Inter punta a tenerselo ben stretto. Ieri dall’Inghilterra per Yann Bisseck è rimbalzato il pressing di due club di Premier League,Ham, che lo vorrebbero per rinforzare le rispettive difese e sono rimasti impressionati dalle prestazioni del gigante tedesco. Il club nerazzurro per gennaio non ha la minima intenzione di aprire qualche spiraglio mentre, se il discorso dovesse ripresentarsi poi l’estate prossima, servirebbe un’offerta straordinaria per potersi sedere attorno a un tavolo. In linea con quanto tracciato da Oaktree a livello societario e con le strategie da adottare anche per le prossime sessioni di mercato, l’ex giocatore dell’Aarhus viene considerato una pedina fondamentale per il futuro nell’ottica di ringiovanire la rosa e creare valore in prospettiva.