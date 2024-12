Lanazione.it - Cascina, il jazz incontra la magia del Natale con Paolo Fresu

Firenze, 18 dicembre 2024 – Uno spettacolo unico che uniscee tradizione attraverso ladelle melodie del. Domenica 22 dicembre alle 21.00 alla Città del Teatro di, Pisa (via Tosco Romagnola 656), arriva “y Xmas”, viaggio musicale nell’atmosfera delle feste con protagonisti tre artisti d’eccezione:(tromba, flicorno ed effetti), Daniele di Bonaventura (bandoneon ed effetti) e Leila Shirvani (violoncello). Nato da un’ispirazione di, “y Xmas” è un progetto che fonde celebri melodie come “White Christmas” e “The Christmas Song” a canti natalizi di antica tradizione sarda, tra cui “Notte de Chelu” e “In sa Notte Profunda”. Il trio offre una rivisitazione intensa e suggestiva, trasformando ogni nota in un momento di intimità e riflessione sul significato universale del