Pianetamilan.it - Calciomercato – Attento Milan, la Fiorentina vuole Calvert-Lewin subito

Ilinvernale si sta avvicinando e laè sulle tracce dell'attaccante dell'Everton Dominic, seguito anche dal. Come riportato da Sky Sport,, classe 1997, a giugno del 2025 andrà in scadenza di contratto con l'Everton e potrà decidere dove giocare in caso di addio. La, però,anticipare la concorrenza, tra cui quella del, e sta pensando di portare l'inglese in Serie A già nel mese di gennaio.