Liberoquotidiano.it - "Caduta e trauma al ginocchio": incidente per Mariotto a Riad, salta la finale di Ballando?

Guillermopotrebbere ladicon le stelle su Rai 1. Stando a quanto riportato dall'Adnkronos, lo stilista e direttore creativo della maison Gattinoni avrebbe avuto un piccolo, dove era andato per motivi di lavoro. Sarebbe scivolato e lagli avrebbe provocato unal. Questa mattina, all'aeroporto di Fiumicino sarebbe stato visto accompagnato dal personale dell'aeroporto su una sedia a rotelle. Dunque, potrebbe chiudersi così l'avventura su Rai 1 dopo diverse settimane di polemiche. Prima la "fuga" dallo studio diper via di un'emergenza legata alla maison; poi il "caso" legato al ballerino che si era esibito accanto ad Amanda Lear. Infine, la scorsa settimana è stato il protagonista di un fuorionda in cui lo si sentirebbe dire 'che figlia di.