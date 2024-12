Lanazione.it - Bronchiolite, paura per un neonato. Salvato con un trattamento “non usuale”

Foligno (Perugia), 21 dicembre 2024 – Undi 40 giorni è stato curato con successo all'ospedale di Foligno per unada virus respiratorio sinciziale. Trattato con ventilazione a pressione positiva continua, dopo una settimana di ricovero in condizioni cliniche severe è stato dimesso. "La- spiega il direttore della struttura complessa di Pediatria elogia dell'ospedale di Foligno Maurizio Radicioni - è un'infezione delle vie respiratorie inferiori che colpisce principalmente i bambini al di sotto dei due anni di età ed è particolarmente grave se contratta nei primi sei mesi di vita”. Inizialmente - si spiega in un comunicato dell'Usl Umbria 2 -, il piccolo è stato trattato con ossigeno riscaldato e umidificato erogato con cannule ad alto flusso.