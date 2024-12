Sport.quotidiano.net - Vitoria-Fiorentina 1-1: Mandragora evita il k.o ai viola, che volano agli ottavi di finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Guimaraes (Portogallo), 19 dicembre 2024 - Laha strappato un pareggio in trasferta contro ilGuimaraes, che vale il passaggiodidi Conference League. Inon hanno sfornato una grandissima prestazione in Portogallo, ma sono comunque riusciti a limitare i danni: al gol di Gustavo Silva ha risposto Rolando, che al minuto 87 hato il k.o ai toscani. La squadra di Raffaele Palladino conclude la prima fase della competizione al terzo posto nel girone unico, alle spalle proprio dei lusitani incrociati oggi. Le formazioni titolari Rui Borges schiera ilGuimaraes con il 4-3-3. In porta c'è Varela, Alberto Costa e Joao Miguel Mendes sono i due terzini, Rivas e Fernandes i due centrali di difesa. A metà campo c'è il trio composto da Tiago Silva, Manu Silva e Joao Sabino Mendes.