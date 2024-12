Inter-news.it - UFFICIALE – Inter-Lille in Youth League, ecco data e ora della partita

È stata ufficializzata la data e l'ora di Inter-Lille, gara valida per i sedicesimi di finale della UEFA Youth League. Inter-Lille si disputerà martedì 11 febbraio alle ore 16:00 presso il Konami Training Center – Appiano Gentile, il centro sportivo che ospita le gare casalinghe dell'Inter.