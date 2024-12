Agendaitaliana.it - “Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”: arrestato un 43enne

Leggi su Agendaitaliana.it

Una frase agghiacciante urlata dall’ex compagno ha portato all’arresto di un uomo nel Sassarese. Ecco cosa è accaduto e quali misure sono state prese. Porto Torres, Sassari – Un episodio inquietante scuote la comunità sarda. Un uomo di 43 anni è statodai carabinieri dopo aver minacciato gravemente la sua ex compagna. Il culmine della tensione si è verificato due notti fa, quando l’uomo si è presentato sotto casa della donna, urlandole una frase agghiacciante: “Tiladi”. Minacce choc nel Sassarese:un 43enne, riferimenti aLa situazione – come riporta TgCom24 – è degenerata il giorno successivo, quando il 43enne si trovava ancora nei pressi dell’abitazione della donna. A quel punto, terrorizzata per la propria incolumità, la vittima ha allertato i carabinieri.