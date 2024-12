Unlimitednews.it - spal vs Ascoli 1-1

La partita tra, disputata il 20 dicembre 2024 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, è terminata con il punteggio di 1-1.Marcatori:16?: Lorenzo Dickmann () ha portato in vantaggio i padroni di casa con un tiro-cross dalla destra che ha sorpreso il portiere Leali sul primo palo. 41?: Claud Adjapong () ha pareggiato i conti con un intervento in spaccata su un cross proveniente dalla sinistra. Analisi della partita: Laha iniziato con determinazione, trovando il vantaggio al 16? grazie a una giocata di Dickmann. L’ha reagito, riuscendo a pareggiare prima dell’intervallo con Adjapong. Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno cercato il gol della vittoria, ma senza successo. Da segnalare la prestazione del portiere dell’, Lanni, considerato tra i migliori in campo per le sue parate decisive.