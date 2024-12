Ilrestodelcarlino.it - Sospensione dell'assessore Lodi: sfide e scenari per la giunta di Alan Fabbri

Nei corridoi del Comune c’è una calma che restituisce l’immagine del tumulto che, in realtà, a scrutare bene i volti, in diversi stanno vivendo. La porta degli uffici, accanto alla Sala’Arengo, sono chiuse. La condannaNicolanel caso Cidas che, in forzaa Severino, produrrà ladall’incarico, pesa inevitabilmente sugli equilibri di. Anche le bocche, sono cucite. Si aprono, a questo punto, una serie di. Partiamo col dire che non sta scritto da nessuna parte che gli assessori debbano essere nove. Il primo cittadino potrebbe anche decidere di fare senza una figura in. Scelta che, tuttavia, genererebbe più di un problema. In prima istanza sarebbe complesso centralizzare su sé stesso tutte le deleghe che aveva(oltre a quelle rimaste in capo allo stesso).