Digital-news.it - Sky Calciomercato - L'Originale parte da Siena: le trattative tra sport, cultura e bellezze artistiche

Partirà dala prima tappa di “- L’”, il programma di Skygiunto alla sua ventesima edizione. Da lunedì 6 gennaio a venerdì 10 la città del Palio accoglierà la trasmissione che quest’estate ha toccato altre sette regioni e proseguirà per tutta la finestra diinvernale in altre tre località.Grazie alla collaborazione tra il Comune die Opera Laboratori, società leader nella gestione museale in Italia, il programma del trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Valerio “Fayna” Spinella torna a mostrare un altro pezzo d’Italia nella sua versione “on tour” accendendo i riflettori sul centro storico dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco.e calcio,, ma non solo: Sky sarà la vetrina di “Destinazione”, il claim scelto per raccontare, attraverso le telecamere nazionali, scorci ricchi di fascino e monumenti simbolo, ma anche racconti del territorio e delleli ed enogastronomiche.