Serie A 17 turno | H Verona-Milan 0-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.47 Ilriscatta lo scialbo pari col Genoa e il ko con l'Atalanta e va a 26 punti. Hellas fermo a quota 15. Poche scosse. Suslov approfitta di un errore di Chukwueze e impegna Maignan. Fronte,Terracciano ci prova dalla distanza,Montipò mette in corner.Tegola per Fonsega: si infortuna Leao, entra Théo Hernandez, ancora panchinaro. Ripresa. Passa il: Fofana imbuca per Reijnder che di destro buca Montipò (56'). Reazione Hellas con Suslov, para Maignan. Il rossonero Jimenez chiama Montipò alla parata.